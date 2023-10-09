Отец Медины: сегодня Хесус в «Спартаке» и доказывает, что всё было не зря

Франциско Медина, отец полузащитника московского «Спартака» Хесуса Медины, прокомментировал гол сына в ворота своей бывшей команды, ПФК ЦСКА, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Напомним, 26-летний парагваец на 90+7-й минуте московского дерби сравнял счёт и спас «Спартак» от поражения — игра завершилась со счётом 2:2.

«Это действительно захватывающее приключение, забить такой важный гол на 97-й минуте, да ещё и в ворота бывшей команды, невероятные эмоции для всех. Но это футбол, Хесус настоящий профессионал. Сегодня он в «Спартаке» и доказывает, что всё было не зря. Надеюсь, это только начало», — приводит слова Франциско Медины «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).