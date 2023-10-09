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Фергюсон, Доку и Альварес — самые подорожавшие игроки АПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов английской Премьер-лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.

Лидером рейтинга стал 18-летний нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон. На втором месте расположился вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку, а тройку замкнул нападающий «горожан» Хулиан Альварес.

Топ-10 самых подорожавших игроков английской Премьер-лиги:

1. Эван Фергюсон («Брайтон», € 65 (+35) млн);

2. Жереми Доку («Манчестер Сити», € 60 (+32) млн);

3. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 80 (+20) млн);

4. Доминик Собослаи («Ливерпуль», € 70 (+20) млн);

5. Лукас Пакета («Вест Хэм», € 65 (+20) млн);

6. Расмус Хойлунд, («Манчестер Юнайтед», € 65 (+20) млн);

7. Пап Матар Сарр («Тоттенхэм», € 35 (+20) млн);

8. Каору Митома («Брайтон», € 50 (+18) млн);

9. Ромео Лавиа («Челси», € 50 (+18) млн);

10. Коул Палмер («Челси», € 32 (+17) млн).