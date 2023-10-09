Защитник «Манчестер Сити» Уолкер не будет оштрафован за стычку после матча с «Арсеналом»

Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет подвергать санкциям защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера и представителя тренерского штаба «Арсенала» Николас Джовера за их стычку после минувшего матча команд в АПЛ, в котором «канониры» одержали победу со счётом 1:0. Об этом информирует Daily Mail.

Вчера, 8 октября, после матча 8-го тура английской Премьер-лиги между футболистом и помощником тренера произошёл конфликт. Направляясь в подтрибунное помещение в расстроенных чувствах после поражения, Уолкер отказался пожимать руку представителю тренерского штаба Артеты. В ответ на это Джовер резко высказался в сторону защитника «горожан», после чего тот направился в сторону французского специалиста с целью выяснения отношений. Однако другие футболисты успели вовремя вмешаться в конфликт и остановили потенциальную драку.