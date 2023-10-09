Нападающий «Барселоны» Ямал получил травму и выбыл на неопределённый срок

Медицинское обследование, проведённое «Барселоной», подтвердило, что нападающий каталонского клуба Ламин Ямал получил травму, из-за которой он выбыл на неопределённый срок.

«Проведённые обследования показали, что у игрока первой команды Ламина Ямала травма сгибателя левого бедра. Он выбыл из строя, а по скорости процесса его реабилитации станет понятно время, через которое он вновь будет доступен. Он присоединится к сборной Испании, где также будет обследован медицинским персоналом Королевской испанской футбольной федерации», — написано в официальном аккаунте «Барселоны» в твиттере.

Напомним, вчера, 8 октября, состоялся матч 9-го тура испанской Примеры, в котором сине-гранатовые сыграли вничью (2:2) с «Гранадой». На 45+1-й минуте встречи Ямал забил первый гол каталонского клуба в матче.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.