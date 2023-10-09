КДК рассмотрит эпизод с Гаичем и болбоем на матче «Спартак» — ЦСКА

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрит эпизод с Миланом Гаичем и подававшим ему мяч человеком, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по данному эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА, где задействованы Гайич и подававший ему мяч парень. Я бы хотел обратить внимание СМИ, что в регламенте данные сотрудники указаны как «лица, подающие мячи». Хотел бы отойти от термина «болбой» — всё‑таки мы на русском языке разговариваем. Представители «Спартака» вызваны на заседание», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что болбой «Спартака» толкнул защитника ЦСКА Милана Гаича, помешав футболисту взять укатившийся за пределы поля мяч, во время игры 11-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2).