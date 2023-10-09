Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК рассмотрит эпизод с Гаичем и болбоем на матче «Спартак» — ЦСКА

КДК рассмотрит эпизод с Гаичем и болбоем на матче «Спартак» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрит эпизод с Миланом Гаичем и подававшим ему мяч человеком, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по данному эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА, где задействованы Гайич и подававший ему мяч парень. Я бы хотел обратить внимание СМИ, что в регламенте данные сотрудники указаны как «лица, подающие мячи». Хотел бы отойти от термина «болбой» — всё‑таки мы на русском языке разговариваем. Представители «Спартака» вызваны на заседание», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что болбой «Спартака» толкнул защитника ЦСКА Милана Гаича, помешав футболисту взять укатившийся за пределы поля мяч, во время игры 11-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2).

Материалы по теме
Фото
Болбой «Спартака» толкнул защитника ЦСКА Гаича, мешая тому взять мяч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android