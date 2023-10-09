Обляков — о матче со «Спартаком»: эмоции как после поражения

Футболист ПФК ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничейный результат в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 со «Спартаком». Напомним, московское дерби завершилось со счётом 2:2. Красно-белые сравняли счёт на последних секундах встречи.

«Эмоции вчера были как после поражения. Очень обидно упускать победу на последних секундах в таком принципиальном матче. Со здоровьем всё хорошо. Голеностопу, конечно, досталось, но это футбол.

Спасибо болельщикам за веру и поддержку», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

Напомним, ПФК ЦСКА после 11 матчей в чемпионате России располагается на седьмом месте в турнирной таблице с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).