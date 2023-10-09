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«Было очень круто». Гимнастка Мельникова — о футбольном дерби «Спартак» — ЦСКА

«Было очень круто». Гимнастка Мельникова — о футбольном дерби «Спартак» — ЦСКА
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, которая является болельщицей московского «Спартака», поделилась эмоциями от дерби с ЦСКА, прошедшем в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Дерби мне очень сильно понравилось, потому что матч был эмоциональным. «Спартак» подарил своим болельщикам сумасшедшие эмоции. Сравнять счёт на последней минуте и достойно «выползти» из проигравших в частично победители! Было очень круто, для меня было эмоционально. Я со стадиона ушла с хорошим настроением», — приводит слова Мельниковой Metaratings.

Напомним, встреча завершилась вничью — 2:2. «Спартак» спасся благодаря голу бывшего полузащитника армейцев Хесуса Медины на 90+7-й минуте.

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