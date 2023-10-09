Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погба в «Ювентусе» из-за допинга будет получать € 2 тысячи в месяц вместо € 873 тысяч

Погба в «Ювентусе» из-за допинга будет получать € 2 тысячи в месяц вместо € 873 тысяч
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба из-за проваленного допинг-теста будет получать в туринском клубе € 2 тысячи в месяц вместо € 873 тысяч, сообщает Goal.

Игрок провалил очередной допинг-тест, и это решение продлено на неопределённый срок. Также Погба столкнётся с угрозой длительного отстранения и возможного расторжения контракта, если на спортивном суде будет признан виновным в применении допинга.

«Ювентус» пока не предпринял столь радикальных действий, но направил французу письмо, в котором сообщил о снижении его зарплаты. Согласно правилам, когда дело касается дисквалифицированных игроков, «Ювентус» должен платить Погба только минимальную заработную плату, предусмотренную коллективным договором с Итальянской ассоциацией футболистов. Это означает, что 30-летний полузащитник будет получать € 2 тысяч в месяц.

Контракт Погба в Турине, рассчитанный до лета 2026 года, стоит примерно € 10,48 млн в год, но теперь он будет получать лишь малую часть этой суммы.

Материалы по теме
Погба попался на допинге? Теперь ему грозит до четырёх лет без футбола
Погба попался на допинге? Теперь ему грозит до четырёх лет без футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android