Погба в «Ювентусе» из-за допинга будет получать € 2 тысячи в месяц вместо € 873 тысяч

Полузащитник итальянского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба из-за проваленного допинг-теста будет получать в туринском клубе € 2 тысячи в месяц вместо € 873 тысяч, сообщает Goal.

Игрок провалил очередной допинг-тест, и это решение продлено на неопределённый срок. Также Погба столкнётся с угрозой длительного отстранения и возможного расторжения контракта, если на спортивном суде будет признан виновным в применении допинга.

«Ювентус» пока не предпринял столь радикальных действий, но направил французу письмо, в котором сообщил о снижении его зарплаты. Согласно правилам, когда дело касается дисквалифицированных игроков, «Ювентус» должен платить Погба только минимальную заработную плату, предусмотренную коллективным договором с Итальянской ассоциацией футболистов. Это означает, что 30-летний полузащитник будет получать € 2 тысяч в месяц.

Контракт Погба в Турине, рассчитанный до лета 2026 года, стоит примерно € 10,48 млн в год, но теперь он будет получать лишь малую часть этой суммы.