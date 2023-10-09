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«Наполи» может уволить Гарсию из-за неудовлетворительных результатов

«Наполи» может уволить Гарсию из-за неудовлетворительных результатов
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Руководство «Наполи» может прекратить сотрудничество с главным тренером команды Руди Гарсией. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, после поражения от «Фиорентины» в матче 8-го тура Серии А (1:3) президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис задумался о перспективах сотрудничества с французским наставником. Подчёркивается, что глава «партенопейцев» лично был заинтересован в приглашении Гарсии после расставания с Лучано Спаллетти, выигравшим скудетто в прошлом сезоне. Немедленное увольнение тренера расценивается как маловероятный исход, однако финальное слово будет за Де Лаурентисом.

Гарсия возглавил «Наполи» в июне этого года. «Партенопейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков после восьми туров.

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