Евгений Алдонин: на УЕФА оказывается давление. Есть ощущение, что ничего не получится

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался на тему допуска сборных России U17 к участию в турнирах под эгидой УЕФА.

«Понятно, что на УЕФА оказывается давление. У меня ощущение, что, скорее всего, ничего не получится. Уже ряд сборных демонстративно отказываются от игр со сборной России. Если участвовать, то участвовать со всеми сильнейшими. А если вот так выборочно, тогда зачем?

Мне хочется подождать решения, дождаться. Сейчас говорить о гипотезах и перспективах беспочвенно. Если будет готовое решение, то это шанс для ребят развиваться и играть в конкурентной среде с сильнейшими сборными. Но если кто-то будет устраивать демарш и отказываться играть, устраивать провокации, то это уже не спорт — это политика», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.