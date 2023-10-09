Силкин: Карраскаль — яркий футболист, но в «Динамо» у него ничего не получается

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру полузащитник московской команды Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль — яркий, техничный футболист, который уже зарекомендовал себя в РПЛ. Но видно, что пока у него не получается в «Динамо», он не показывает тот футбол, который от него ждут. Хочется верить, что он сможет принести клубу пользу, ведь игрок-то он хороший», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА в конце августа этого года. В текущем сезоне колумбиец провёл за бело-голубых семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.