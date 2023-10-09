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«Торпедо» сыграло вничью с «Тюменью» в матче 13-го тура Первой лиги

«Торпедо» сыграло вничью с «Тюменью» в матче 13-го тура Первой лиги
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Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги между «Тюменью» и московским «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени. Команды сыграли вничью — 0:0.

В прошедшей игре футболисты команд получили всего по одной жёлтой карточке: российский полузащитник «Тюмени» Игорь Дружинин схлопотал «горчичник» на 75-й минуте, а через три минуты перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна тоже заработал предупреждение. По статистике ударов в створ автозаводцы превзошли оппонентов — 4:1.

«Тюмень» находится на четвёртой позиции турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона, набрав 20 очков по итогам 13 проведённых матчей. Торпедовцы располагаются на девятой строчке, имея в своём активе 18 очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
09 октября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 0
Торпедо М
Москва
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