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Кузяев признался, что соскучился по атмосфере в сборной России

Кузяев признался, что соскучился по атмосфере в сборной России
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Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев признался, что соскучился по футболистам и тренерскому штабу национальной команды.

«Добрался замечательно — за исключением того, что рейс задержали на три часа. Рад, что приехал в сборную, в Россию. Не был здесь полгода, соскучился по ребятам, атмосфере, тренерскому штабу, играм за сборную.

Какие ожидания от предстоящих матчей? Ожидания, как и всегда: будем играть только на победу, потому что мы в сборной, здесь по-другому никак. Все ребята будут сконцентрированы и сосредоточены», — приводит слова Кузяева пресс‑служба сборной России.

Кузяев вошёл в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кении и Камеруна. Игры состоятся 12 и 16 октября (в четверг и в понедельник).

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