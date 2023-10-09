Кузяев признался, что соскучился по атмосфере в сборной России

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев признался, что соскучился по футболистам и тренерскому штабу национальной команды.

«Добрался замечательно — за исключением того, что рейс задержали на три часа. Рад, что приехал в сборную, в Россию. Не был здесь полгода, соскучился по ребятам, атмосфере, тренерскому штабу, играм за сборную.

Какие ожидания от предстоящих матчей? Ожидания, как и всегда: будем играть только на победу, потому что мы в сборной, здесь по-другому никак. Все ребята будут сконцентрированы и сосредоточены», — приводит слова Кузяева пресс‑служба сборной России.

Кузяев вошёл в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кении и Камеруна. Игры состоятся 12 и 16 октября (в четверг и в понедельник).