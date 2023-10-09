Дмитрий Гафин: Бувач полностью вовлечён в спортивные процессы нашего клуба

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил летние трансферы «Динамо», а также ответил на вопрос о том, насколько спортивный директор бело-голубых Желько Бувач вовлечён в процессы клуба.

«Довольны ли мы игрой Карраскаля и Бителло? У всех футболистов, которые [находятся] у нас, есть место для развития, улучшения игры. Это касается не только их, но и всей команды в целом.

Желько Бувач полностью вовлечён в процессы нашего клуба, которые касаются спортивной части. По поводу слов Романа Орещука о его вовлечении в трансфер Шиманьски — могу подтвердить, что частично Роман был вовлечён в этот трансфер, но любой переход подразумевает под собой множество разных участников, в том числе агентов футболистов», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».