Игорь Федотов заявил, что победный гол «Краснодара» в игре с «Ростовом» — судейская ошибка

Бывший футбольный судья Игорь Федотов высказал мнение о легитимности победного гола «Краснодара» в игре 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2). Забитый мяч на свой счёт записал нападающий «быков» Джон Кордоба, отличившийся на 90+5-й минуте.

«Третий гол «Краснодара» — ошибка первого ассистента. Он неправильно располагался и не держал предпоследнего защитника. Игрок «Краснодара» принял мяч за линией офсайда, а потом Кордоба забил. Вины Шафеева здесь нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, встречу 11-го тура обслуживала бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым. До перерыва «Краснодар» уступал со счётом 0:2, но сумел вырвать победу в драматичной концовке. Подопечные Владимира Ивича продолжают занимать первое место в таблице чемпионата, набрав 27 очков.