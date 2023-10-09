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Кузяев рассказал, что нашёл во Франции магазин, где продаётся гречка

Кузяев рассказал, что нашёл во Франции магазин, где продаётся гречка
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Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, что нашёл во французском городе магазин, где продаётся гречка.

«Это мой первый приезд в Россию с тех пор, как я уехал в Лигу 1. Сейчас тяжело доехать до России.

Кормили в самолёте гречкой? Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью… Нет, не кормили. Но я нашёл магазин, где продаётся гречка», — приводит слова Кузяева пресс‑служба сборной России.

Ранее полузащитник признался, что во Франции ему не хватает русской еды, особенно гречки. Кузяев вошёл в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кении и Камеруна. Игры состоятся 12 и 16 октября (в четверг и в понедельник).

Напомним, Кузяев стал игроком французского «Гавра» прошлым летом, перейдя в команду на правах свободного агента. Российский хавбек провёл за новую команду восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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