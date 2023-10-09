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Чалов заявил, что у ЦСКА сейчас идёт непростой отрезок

Чалов заявил, что у ЦСКА сейчас идёт непростой отрезок
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что у команды идёт непростой отрезок, а также отметил, что Москва всегда будет красно-синей.

«Не самый лёгкий отрезок сезона для нашей команды. Пауза на сборные надеюсь пойдёт нам на пользу, особенно после такого эмоционального матча как дерби. Для нас Москва всегда красно-синяя, спасибо за поддержку нашим болельщикам вчера, мы вас слышали, несмотря ни на что!», — написал Чалов в «Телеграме».

Чалов является воспитанником армейского клуба, начав играть за основную команду зимой 2017 года. За шесть лет Федя стал вторым бомбардиром МИР РПЛ с 70 мячами, на первом месте располагается экс-форвард красно-синих Вагнер Лав, который забил 85 голов.

На данный момент ЦСКА после 11 сыгранных матчей РПЛ находится на 7-ом месте с 17 очками.

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