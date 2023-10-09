«Алания» и «Химки» не выявили победителя в матче Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных. Встреча завершилась боевой ничьей — 2:2.
Обе команды не смогли отметиться забитыми мячами в первом тайме. На 58-й минуте счёт в матче открыла «Алания» усилиями полузащитника Батраза Гурциева. Однако уже спустя пять минут форвард хозяев Александр Руденко восстановил равенство. На 71-й минуте игрок «Химок» Данил Степанов вывел свою команду вперёд. «Алания» сумела быстро отыграться — на 76-й минуте забил нападающий владикавказцев Вячеслав Кротов. Матч так и завершился — 2:2.
«Химки» занимают третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Подмосковная команда набрала 21 очко после 13 матчей. «Алания» смогла выйти на первую строчку, заработав 25 очков. Владикавказцы на один балл опережают махачкалинское «Динамо» (24).
- 9 октября 2023
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