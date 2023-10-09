Орлов: зачем Джикия в сборной? А Гоцука нет. Я не согласен с Карпиным

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о решении главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать в национальную команду защитника «Спартака» Георгия Джикию, а не игрока обороны «Пари НН» Кирилла Гоцука.

«Зачем Джикия в сборной? Увы, это уходящая футбольная натура. А Гоцука, видите, нет. Это игрок, он по-настоящему играет, здорово выполняет функции центрального защитника. Ну надо брать парня.

Почему вот так? Я не согласен с Валерием Георгиевичем. Моё мнение для него ничего не значит, но я его выскажу. Гоцук достоин того, чтобы играть за сборную России. Надо, чтобы эти слова дошли до него, чтобы ему было приятно.

Гоцук — это парень, который держит оборону в команде, вышедшей на пятое место. «Пари НН» в пятёрке в основном благодаря обороне. Разве не так? Гоцук всегда хорош, при всех тренерах. Он украсил бы московский «Спартак», если уж на то пошло. Они же ищут правого центрального», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».