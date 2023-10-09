Бухаров: «Сочи» с Бердыевым сейчас был бы на лидирующих позициях

Экс-футболист казанского «Рубина» Александр Бухаров считает, что если бы Курбан Бердыев остался на посту главного тренера «Сочи», то сейчас клуб был бы на лидирующих позициях.

«Надо давать человеку время. В «Сочи» не дали, подумали, что там уже всё наиграно. До этого там был Гаранин, они хотели так же играть в атакующий футбол. Бекиевич же собирался [сначала] выстроить оборону, а уже следующим этапом была бы атака. К сожалению, они ему не поверили — думаю, так. В итоге видим, что сейчас Хохлова убрали. Они просто потеряли год. Хотя я уверен, что «Сочи» при Бердыеве сейчас был бы на лидирующих позициях.

Я всегда считал, что Бердыев топ. Никогда не ставил это под сомнение. Он для меня навсегда останется авторитетом по жизни. Я со смехом читал критику в его адрес. Люди же смотрят на результат, вот сейчас он даёт его в махачкалинском «Динамо». Все уже молчат», — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».