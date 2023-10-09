Фоменко — об уходе Карраскаля: он не выполнял требования. Выключается — страдает команда

Помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко рассказал, что в ЦСКА не жалеют о продаже полузащитника Хорхе Карраскаля, а также заявил, чья потеря была обиднее всего.

«Чья потеря обиднее всего этим летом? Зайнутдинов. Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В сборной играет инсайда, может и там выйти. В опорной зоне играл. Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей.

Если футболист хороший, то комфортно будет всем. Есть требования по тренировочному процессу. Тут два варианта: ты либо их выполняешь, либо нет. Проблема когда возникает? Когда ты требуешь от футболиста, чтобы он выполнил свою работу.

Карраскаль не выполнял требования, которые предъявлял тренерский штаб в тренировочном процессе и на поле.

Карраскаль недорабатывает уже в «Динамо»: при голах «Пари НН» и «Ахмата». Поэтому и продали. Даже в «Динамо» были игры, когда он катится, не встаёт с задницы. Просто эпизодами выключается. Мы говорили: «Хорхе, ты умеешь играть в футбол, но только когда ты полностью сконцентрирован на игре».

К сожалению, его хватает ненадолго. Первые пять туров в прошлом сезоне он бежал, потому что прошёл сборы. Если он выключается – всё. И страдает вся команда. Это непозволительно.

Нужно использовать мотивированного футболиста», – сказал Фоменко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»