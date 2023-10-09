Боссы «Наполи» дадут Гарсии три матча на исправление ситуации

Руководство «Наполи» решило повременить с увольнением главного тренера Руди Гарсии, об этом сообщает Il Mattino.

По информации источника, несмотря на подобное решение руководства «партенопейцев», будущее французского специалиста находится под большим вопросом. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис решил дать шанс Гарсии исправить сложившуюся неудачную ситуацию. Дальнейшая судьба наставника команды будет зависеть от игры в ближайших трёх матчах: с «Вероной» (21 октября) и «Миланом» (29 октября) в чемпионате Италии, а также с берлинским «Унионом» (24 октября) — в Лиге чемпионов.

Гарсия возглавил «Наполи» в июне этого года. На данный момент «партенопейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков за восемь туров. В воскресенье, 8 октября, команда в родных стенах проиграла «Фиорентине» (1:3).