Основатель футбольной академии в Омске Риера возглавит «Бордо»

Бывший игрок «Ливерпуля» и основатель футбольной академии в Омске Альберт Риера будет назначен на пост главного тренера французского «Бордо». Стороны достигли соглашения о подписании контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Бордо» выступает во французской Лиге 2 и после десяти сыгранных матчей располагается на 13-м месте. 7 октября клуб уволил Давида Гуйона с должности главного тренера.

41-летний Риера начал тренерскую карьеру в штабе «Галатасарая». Летом 2022 года он возглавил словенскую «Олимпию», а спустя год перешёл на работу в «Целе».

В качестве футболиста Риера известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Эспаньол», «Галатасарай», «Бордо» и другие команды. В его активе 16 матчей за сборную Испании.