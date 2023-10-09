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20 минут идеального футбола (это не про «Сити» — «Арсенал»). ХиТ#158

20 минут идеального футбола (это не про «Сити» — «Арсенал»). ХиТ#158
Аудио-версия:
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и таймкоды:

00:04 — Привет, xG «Сити»!
00:41 — 30 минут обсуждаем, насколько плохи «Арсенал» и «Сити».
31:45 — Академия прессинга «Ливерпуля» и «Брайтона». Поступают только избранные.
50:01 — Просто говорим о величии Жиру и приколах вокруг него.
58:25 — Камбэк «Униона» vs камбэк «Боруссии»! Мощно, но что с моментами?
01:08:05 — Офсайд Торреса, рекорд Ямала, перформанс Кальехона.

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Гриша объясняет, почему переигровка футбольных матчей — полнейшая глупость.

Кирилл разбирает камбэк «Манчестер Юнайтед» и находит тайного героя «Брентфорда».

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