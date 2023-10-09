«Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Ничего тренерского в «Спартаке» нет», — Гурцкая

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Есть ощущение, что гол Медины и ничья в дерби – отсрочка неизбежного. Это как будто у тебя есть гигантский порез, а ты его прикрываешь, алоэ прикладываешь. На какое-то время, может быть, легче будет.

«Спартак» играет в футбол только на качестве игроков. Ничего тренерского там вообще нет – кроме того, что он бегает по бровке как сумасшедший и постоянно обращается к судьям. Я вчера поймал момент, когда и без того игроку давали жёлтую карточку, а он всё равно орал судьям.

Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Даёт хорошие интервью, но тренерского футбола там нет. Пока всё держится за счёт хороших игроков. Всё так же, как и было прошлой осенью», – заявил Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».