Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года и сыграть на ЧМ-2026

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет продлить контракт с клубом до 2027 года и сыграть на чемпионате мира 2026 года, сообщает журналист Али Аль-Харби.

Как утверждает журналист Аль-Харби, перед вылетом в расположение сборной Португалии 38-летний форвард сообщил руководству клуба о желании заключить новый договор, который будет действовать до 2027 года.

Кроме того, Роналду хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года в качестве футболиста «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, а затем завершить карьеру.

В нынешнем сезоне португалец отметился 11 голами и шестью голевыми передачами в 11 сыгранных матчах во всех турнирах. После девяти туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на третьей позиции с 19 очками.