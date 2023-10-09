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Слуцкий: Абаскаль принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию, это очевидно

Слуцкий: Абаскаль принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию, это очевидно
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Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением на тему того, что защитник Срджан Бабич вытеснил из стартового состава капитана московского «Спартака» Георгия Джикию.

«На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо Джикии. Это был план Абаскаля. И когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевидно.

Мы можем поддерживать, не поддерживать, но это очевиднейший факт. И когда я вам говорил: «Посмотрите, вместо Дуарте выходит Чернов», то все говорили: «Да ладно, это стечение обстоятельств». Да ни фига не стечение обстоятельств! Покупкой Бабича он чехлит Джикию. Справедливо или несправедливо — это уже другая история. Но Абаскаль решил вот так», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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