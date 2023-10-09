Тренер сборной России U21: мы не можем по пять раз играть с Беларусью и Таджикистаном

Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров считает, что команда не может постоянно играть со сборными из соседних стран.

«Играть со сборными из близлежащих стран постоянно нельзя. Мы же не можем по пять раз играть с Беларусью и Таджикистаном. Была поставлена задача расширять географию. Были найдены контакты с бразильскими федерациями. Первая ласточка — наша команда 2006 года рождения ездила играть. После контакта с одним из бразильцев, который работает в БРИКС, это было организовано. Мы посмотрели по четыре игры каждой команды — стилистика похожа, но у каждого тренера даже внутри одной школы отличаются подходы», — приводит слова Шабарова «Матч ТВ».

В рамках сбора, который пройдёт в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России U21 встретится с бразильскими командами до 20 лет — среди них «Сантос», «Палмейрас», «СКА Бразил» и «Ред Булл Брагантино».