«Аугсбург» расстался с главным тренером Энрико Маасеном

Немецкий клуб «Аугсбург» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Энрико Маасеном.

«После первых семи игр и домашнего поражения от «Дармштадта» мы нашли время, чтобы оценить текущую спортивную ситуацию и развитие нашей команды. После открытых разговоров с Энрико Маассеном мы считаем, что нам необходимо сменить главного тренера. Несмотря на всю свою целеустремлённость и тяжелую работу, Энно и команде не удалось переломить тенденцию и добиться успеха на поле», — приводит слова спортивного директора Маринко Юрендича сайт клуба.

«Я, естественно, разочарован этим решением, потому что убеждён, что вместе мы смогли бы изменить ситуацию. Я благодарен «Аугсбургу» и руководству клуба за предоставленную мне возможность тренировать в Бундеслиге. Я желаю клубу всего наилучшего в будущем и надеюсь, что основы, которые мы заложили вместе, помогут привести к успеху», — сказал Маасен.

До назначения нового главного тренера команду на временной основе будет возглавлять главный тренер U23 Тобиас Штробль.

В нынешнем сезоне «фуггеры» в немецкой Бундеслиге после семи матчей располагаются на 15-й позиции с пятью очками.