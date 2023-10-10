Отец Кузяева: Далер хочет показать хорошую игру в матчах с серьёзными соперниками

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал о настрое сына на ближайшие товарищеские матчи сборной России.

«Далер приехал на сбор с большим удовольствием. Настроение хорошее, соскучился по сборной. Рад всех видеть: друзей, штаб.

Как и любой игрок сборной, Далер хочет показать хорошую игру с серьёзными соперниками. Считаю, Камерун и Кения — хорошие, крепкие команды.

Тренерский штаб следит за игроками, и для вызова в сборную нужно постоянно работать и доказывать — Далер старается. А то дашь слабину — и всё», — приводит слова Адьяма Кузяева Sport24.

Кузяев вошёл в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кении и Камеруна. Игры состоятся 12 и 16 октября (в четверг и в понедельник). В текущем сезоне российский хавбек провёл за французский «Гавр» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.