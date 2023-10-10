Рыжиков войдёт в тренерский штаб Талалаева в «Химках»

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков войдёт в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Химках», сообщает Metaratings.

Напомним, что Рыжиков ранее работал в «Ахмате» вместе с главным тренером химчан Андреем Талалаевым. Рыжиков также, как и там, не будет тренером вратарей.

Голкипер выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. За казанцев он сыграл 359 матчей, где пропустил 308 мячей и 155 игр сыграл «на ноль». В составе казанской команды он дважды становился чемпионом России. Также вратарь после «Рубина» успел поиграть за «Крылья Советов» и «Тамбов».

Кроме того, 43-летний Рыжиков в качестве главного тренера работал в тамбовском «Спартаке».

«Химки» после 13 матчей в Мелбет Первой Лиге занимают 3-е место с 21 очком.