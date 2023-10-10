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19-летний защитник «Пари НН» Шнапцев поделился мнением о Сергее Юране и Зе Турбо

19-летний защитник «Пари НН» Шнапцев поделился мнением о Сергее Юране и Зе Турбо
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19-летний защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Максим Шнапцев рассказал, что думает о главном тренере команды Сергее Юране и нападающем Зе Турбо.

«Сильный ли мотиватор Юран? С ним и без него атмосфера в раздевалке отличается. Он много шутит, разряжает обстановку, к каждому индивидуальный подход находит. Думаю, он очень хороший специалист. С ним намного лучше команда себя чувствует.

Зе Турбо? С такой фамилией он единственный. Он знает пять языков, но общаемся с ним на английском. Русский язык он хочет выучить, но сложно. Зе Турбо – европеец, очень любит пошутить. Как человек он отличный, мне нравится», — приводит слова Шнапцева «РБ Спорт».

В данный момент нижегородский клуб находится на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков в 11 играх.

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