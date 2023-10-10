«Барселона» не рассматривает возможность возвращения Месси в зимнее трансферное окно

«Барселона» не рассматривает возможность возвращения нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, у каталонского клуба нет возможности осуществить переход аргентинца в зимнее трансферное окно, чтобы был не нарушен финансовый фэйр-плей. Сам Месси также на данный момент не рассматривает возможность перехода в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что Месси может оказаться в клубе из чемпионата Саудовской Аравии. Саудовцы могут арендовать форварда до конца февраля 2024 года, пока не начнётся новый сезон МЛС.

Ранее «Интер Майами» лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф МЛС, поэтому у Месси будет продолжительный отдых о выступления за клуб.

Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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