Килиан Мбаппе выдал свою худшую безголевую серию с 2018 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выдал свою худшую безголевую серию за последние пять сезонов.

Французский форвард не забивает на протяжении четырёх матчей «ПСЖ» подряд. Это худшая серия Килиана Мбаппе по результативности с весны 2018 года. Тогда Мбаппе не забивал пять матчей подряд.

После восьми туров «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 15 очков. От лидирующего «Монако» команда отстаёт на два очка. В следующем туре «ПСЖ» встретится со «Страсбургом». Матч состоится 21 октября.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе: