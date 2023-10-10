Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе выдал свою худшую безголевую серию с 2018 года

Килиан Мбаппе выдал свою худшую безголевую серию с 2018 года
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выдал свою худшую безголевую серию за последние пять сезонов.

Французский форвард не забивает на протяжении четырёх матчей «ПСЖ» подряд. Это худшая серия Килиана Мбаппе по результативности с весны 2018 года. Тогда Мбаппе не забивал пять матчей подряд.

После восьми туров «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 15 очков. От лидирующего «Монако» команда отстаёт на два очка. В следующем туре «ПСЖ» встретится со «Страсбургом». Матч состоится 21 октября.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:

Материалы по теме
Дембеле поддержал Мбаппе, который не может забить на протяжении четырёх матчей подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android