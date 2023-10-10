Зинченко высказался о критике со стороны Оуэна по поводу его игры в обороне

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко отреагировал на критику Майла Оуэна после поражения команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лансом» (1:2). В частности, Оуэн заявлял, что украинец не лучшим образом отрабатывает в обороне.

«У меня нет «твиттера», и я его вообще не читаю. У меня просто есть другие социальные сети, но комментарии я не читаю. Я очень уважаю бывших игроков; они были на этом месте. Но, честно говоря, если я буду реагировать на каждое мнение, у меня не будет времени на семью. У нас свой график, у нас много поездок, поэтому я вообще не пытаюсь обращать на это внимание. У меня есть менеджер, тренерский штаб, семья и игроки, их я много слушаю и мы с ними можем поговорить. Когда я плохо выступаю или допускаю ошибки, я уже знаю это на поле. Когда это что-то тактическое, у нас есть потрясающий персонал. Они могут прийти в любое время с ноутбуком и показать мне», — приводит слова Зинченко Daily Post.

В нынешнем сезоне Зинченко провёл 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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