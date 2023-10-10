Слуцкий оценил игру Дзюбы в матче «Локомотива» с «Уралом» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:2). В этой встрече Дзюба стал автором забитого мяча.

«Дзюба сыграл великолепно. Он забил гол, он сделал вброс на Фассона, сделал вброс, когда Баринов не забил с одного метра», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Динамо», матч состоится 21 октября, начало – в 16:30 мск.