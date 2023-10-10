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Микель Артета вошёл в список тренеров, обыгрывавших всех возможных соперников в АПЛ

Микель Артета вошёл в список тренеров, обыгрывавших всех возможных соперников в АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета впервые в карьере обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии и благодаря этому результату вошёл в список специалистов, победивших все команды АПЛ, с которыми играла его команда.

Как сообщает пресс-служба АПЛ в соцсетях, всего Артета обыграл 24 соперника в лиге. Рекордсменом по этому показателю является экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер — он с «пушкарями» обыгрывал каждую из 46 команд. Второй показатель у бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона — 44 обыгранных соперника.

Напомним, 8 октября состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев — 1:0. Единственный гол был забит на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, догнав по очкам лидирующий в чемпионате Англии «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» занимает третье место. Команда набрала 18 очков после восьми матчей.

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