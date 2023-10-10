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Саутгейт: Магуайра критикуют даже тогда, когда он не играет

Саутгейт: Магуайра критикуют даже тогда, когда он не играет
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о защитнике «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре.

«Обязанность тренера – защищать своих игроков. С Магуайром обращаются странным образом. Когда «Манчестер Юнайтед» проиграл матч в середине недели, я видел в газете заголовок и фотографии игроков, прибывающих на стадион. Использовали в том числе и фотографию Магуайра за рулём, хотя он не участвовал в матче. В какой-то степени это происходит бессознательно.

Конечно, раньше у нас не было социальных сетей, поэтому сейчас поменялась динамика, это подпитывает реакцию других СМИ. Как я уже говорил, раньше я не видел ничего подобного, но мы имеем то, что имеем», – приводит слова Саутгейта The Guardian.

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