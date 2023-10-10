Роберто Де Дзерби рассказал о своём отношении к Юргену Клоппу

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби рассказал, как относится к наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Мне нравится Клопп, я считаю его одним из лучших тренеров в мире. В 99% случаев, когда он что-то говорит, я соглашаюсь с его высказываниями», – приводит слова Де Дзерби Goal со ссылкой на Liverpool Echo.

Напомним, 8 октября состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Встреча завершилась вничью 2:2.

«Брайтон» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды Де Дзерби 16 очков. «Ливерпуль» с 17 очками располагается на третьем месте.

Следующий матч «Брайтон» сыграет 21 октября с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. «Ливерпуль» примет «Эвертон» 22 октября.