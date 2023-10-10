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Самуэль Жиго оценил игру «Спартака» в дерби с ЦСКА в чемпионате России

Самуэль Жиго оценил игру «Спартака» в дерби с ЦСКА в чемпионате России
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Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

«Да, конечно я смотрел дерби «Спартака» с ЦСКА. Уважаю характер команды. Они не сдавались и забили на последних минутах. Квинси забил фантастический гол. Он ключевой игрок «Спартака». Мне также понравилось, как команда хотела владеть мячом, разыгрывала его и прессинговала после потерь. В дерби всегда много эмоций, несмотря на это, парни остались сфокусированными и смогли дважды отыграться по ходу матча. Они молодцы», — приводит слова Жиго официальный телеграм-канал «Спартака».

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков.

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