Самуэль Жиго оценил игру «Спартака» в дерби с ЦСКА в чемпионате России

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

«Да, конечно я смотрел дерби «Спартака» с ЦСКА. Уважаю характер команды. Они не сдавались и забили на последних минутах. Квинси забил фантастический гол. Он ключевой игрок «Спартака». Мне также понравилось, как команда хотела владеть мячом, разыгрывала его и прессинговала после потерь. В дерби всегда много эмоций, несмотря на это, парни остались сфокусированными и смогли дважды отыграться по ходу матча. Они молодцы», — приводит слова Жиго официальный телеграм-канал «Спартака».

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков.