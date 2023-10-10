Вагнер Лав забил 23-й гол в сезоне в составе «Спорт Ресифи»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав продолжает демонстрировать высокий уровень в Бразилии. 39-летний форвард забил гол за «Спорт Ресифи» в матче с «Понте-Прета» в бразильской Серии В (втором дивизионе Бразилии). Игра завершилась вничью со счётом 3:3.

Отметим, что этот гол стал для Вагнера 11-м в нынешнем розыгрыше бразильской Серии В. Экс-нападающий ЦСКА в данный момент находится на второй строчке в бомбардирской гонке соревнования, отставание от лидера составляет один мяч.

Всего в текущем сезоне Вагнер Лав провёл 54 матча за «Спорт Ресифи», в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В «Спорт Ресифи» 39-летний нападающий перешёл в 2022 году.