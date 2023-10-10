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«Барселона» недовольна тем, как её матчи освещают на телевидении

«Барселона» недовольна тем, как её матчи освещают на телевидении
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В руководстве «Барселоны» недовольны тем, как транслируют их матчи на телевидении, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб считает, что к ним относятся неуважительно. В частности, в клубе недовольны, тем, что в адрес главного тренера клуба Хави прозвучали несколько негативных комментариев.

Также во время трансляций часто показывают Хави в тот момент, когда он жалуется на судейство. При этом, такие же эпизоды со стороны тренеров других клубов практически не освещаются.

В связи с этим «Барселона» может в качестве протеста перестать взаимодействовать с представителями телевидения в перерывах матчей.

После девяти туров чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 21 очко. В следующем туре команда встретится с «Атлетиком».

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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