Руди Гарсия: не думаю, что проблемы «Наполи» в тактике — это вопрос ментальности

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал поражение в матче с «Фиорентиной» (1:3) в Серии А.

«Испытываем горечь, разочарование, это безобразный результат. Проблема в том, что мы совершали ошибки в обороне, а также в нападении.

Ушли на перерыв при ничейном счёте. Гол Осимхена с пенальти должен был дать нам толчок для перезапуска матча. Был велик шанс сделать 2:1.

Третий гол пропустили, потому что слишком бросились вперёд, пытаясь сравнять счёт. Но очень плохо, что мы сыграли в защите недостаточно агрессивно. Когда ты проигрываешь дома и всего четыре раза фолишь — это ненормально.

Не думаю, что проблемы «Наполи» в тактике – это вопрос ментальности. Мы должны лучше останавливать атаки соперников ещё до того, как они становятся опасными. Надо больше работать над этим, играть более агрессивно, умнее фолить ещё в начале атак оппонентов, а не когда они уже у наших ворот», — приводит слова Гарсии TMW Radio.