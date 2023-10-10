Маркус Тюрам: Италия учит быть конкретным в своей работе

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам подвёл итоги первых месяцев в клубе.

«Общался со многими клубами, это был непростой выбор. Знал, что это определит мою карьеру, знаю, что принял верное решение.

Италия учит меня быть конкретным в своей работе. Это одна из причин, почему я выбрал «Интер». Это поможет мне занять центральную роль. Это приносит мне и другие вещи. В Италии меня просили держать мяч, передавать его полузащитникам и атаковать пространство. Это смесь многих вещей. Мне пришлось изучать новые методы игры.

Лаутаро является одним из самых лучших нападающих в мире. Он очень техничный игрок и знает, как наладить связь со своими товарищами по команде.

Что мне нравится, так это его качество последнего касания и его спокойствие. Рад играть с ним. Играть рядом с Санчесом тоже вдохновляет. Он никогда не сдаётся. Также вдохновляет, как двигается Арнаутович. Это идеальный клуб для продолжения прогресса, но есть много вещей, над которыми мне ещё предстоит работать.

«Интер» звал меня два года назад, когда я ещё играл на позиции вингера. Однако они уже видели во мне девятку. Не у многих было такое видение, но у них было очень точное представление о моём развитии. Знаю, почему сделал такой выбор. Кто знает футбол, понимает, что представляет собой «Интер», а также, какие огромные игроки были в этом клубе.

Когда мы надеваем эту футболку, чувствуем, что мы носим историю. Есть невероятный энтузиазм. Когда встречаю людей на улице, все говорят о следующем матче. Посмотрите на дерби. Шум и эмоции после моего гола были невероятны. «Интер» является одним из самых больших клубов Европы. Я присоединился к стабильной, хорошо работающей команде, которая в прошлом году дошла до финала Лиги чемпионов. Здесь отличные игроки, мой выбор был связан со всем этим», — цитирует Тюрама L’Equipe.