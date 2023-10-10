Нойер может вернуться на поле после матчей сборных

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер близок к возвращению на поле, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Напомним, немецкий вратарь не играл с ноября прошлого года, так как в декабре получил травму во время катания на лыжах.

По данным источника, появление Нойера на поле возможно уже 21 октября против «Майнца» или 24-го с «Галатасараем». Последний срок – 28 октября против «Дармштадта».

Ожидается, что Нойер будет играть сразу в старте, несмотря на длительное отсутствие игровой практики. На это рассчитывает и сам вратарь.

Напомним, Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после того, как сборная Германии закончила своё выступление на чемпионате мира по футболу в Катаре. У футболиста был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.