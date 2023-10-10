Ламин Ямал: рад своему голу «Гранаде» и рекорду в составе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал прокомментировал свой забитый мяч в матче 9-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (2:2).

«Я очень рад своему голу и рекорду, но у меня противоречивые чувства, потому что мы сравняли счёт в матче, в котором должны были победить.

Я не думал о рекорде, только о том, как переломить ход игры.

Мы провели три матча на выезде с очень активными командами, но понемногу мы будем становиться лучше и добиваться лучших результатов», – приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

Форвард отличился на первой компенсированной к первому тайму минуте в гостевом матче 9-го тура испанской Ла Лиги с «Гранадой». Футболист забил гол в возрасте 16 лет и 87 дней. Прежнее достижение принадлежало Фабрису Олинге, который в августе 2012 года в составе «Малаги» поразил ворота «Сельты» (1:0) в возрасте 16 лет и 98 дней.