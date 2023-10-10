Хави прокомментировал результат матча с «Гранадой»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Гранадой» (2:2) в Ла Лиге.

«Думаю, мы доминировали практически в течение всего матча. Имели моменты, заслуживали больше, но наши ошибки… Нельзя так выходить на поле. Команда была терпеливой, доминировала на поле. В конце концов мы заслужили победу, но взяли очко, которого нам недостаточно.

Это наша ошибка в построении игры. Нам нужно было играть один в один. Первый пропущенный повлиял на нас. Команда играла хорошо и после второго пропущенного гола. Поэтому у меня хорошие ощущения от игры, но не от результата.

Выступления за первую команду давали мне уверенность, когда мне было 17-18 лет. Когда видим, что футболист может помочь команде – даём ему возможность. Ламин Ямал нам очень помогает и делает разницу. Он забил важный гол.

Четвёртый арбитр говорил мне, что Ферран коснулся мяча, когда отменили гол в конце матча. Но понятно, что он его не касался. Кому мешал Ферран? Если мяч двигается так же, это никому не мешает.

Кунде? Кажется, с ним ничего серьёзного, он в порядке», — цитирует Хави Marca.