«Это шаг в будущее». Игорь Федотов рассказал о нововведении в российском судействе

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал о новом правиле в российском судействе.

«Нововведение департамента: теперь игру «Зенита» может судить арбитр из Санкт-Петербурга. Это шаг в будущее. Судьи ФИФА — «без прописки», хотя, по мне, это должно касаться всех арбитров Премьер-Лиги, и это стоит довести до Каманцева. Если люди попадают в РПЛ, то они же считаются квалифицированными и достойными этого? Значит, они должны обслуживать все матчи. Либо как-то делиться с учётом VAR. Потому что сейчас не все арбитры РПЛ получают назначения. Откуда же брать ротацию? Не может только Карасёв судить и московские, и не московские команды. Работайте, доказывайте. А если не будете этого делать, то ваше место займут другие. Тогда клубам будет понятно, что никакой предвзятости нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.