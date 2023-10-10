Кавазашвили: уход Малкома — большая потеря российского футбола

Легенда «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что бразильский полузащитник «Аль-Хиляля» Малком с лёгкостью мог бы перейти в один из клубов топ-5 европейских чемпионатов.

«Просто удивительно, что «Зенит» расстался с Малкомом. Но сегодня футбол – это чистая коммерция. После его ухода клуб будоражит – они не могут найти себе места. Уход Малкома – большая потеря для российского футбола. Очень жаль, что «Зенит» его продал.

Он – очень приличный футболист, один из лучших в «Зените» за последние десятилетия. И в Европе работают очень опытные агенты и тренеры, поэтому я не сомневаюсь, что он сможет с лёгкостью очутиться в клубе из топ-5 лиг», — цитирует Кавазашвили телеграм-канал «Футбол Саудовской Аравии».