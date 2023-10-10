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Гари Невилл спрогнозировал результат «МЮ» по итогам сезона АПЛ

Гари Невилл спрогнозировал результат «МЮ» по итогам сезона АПЛ
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Бывший игрок сборной Англии и телевизионный эксперт Гари Невилл поделился мнением о перспективах «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

«Не уверен, что «Манчестер Юнайтед» закончит этот сезон в первой пятёрке. Думаю, они далеки от этого. Меня это удивляет, потому что семь или восемь недель назад они были третьими, но, честно говоря, исходя из того, что я вижу на данный момент – не думаю, что вратарь адаптировался, он должен был выручить в матче с «Брентфордом», так что проблема есть.

Если ваш голкипер не освоился и из-за этого возникает нестабильность, это действительно создаёт серьёзную проблему. Подобное происходило в «Юнайтед» и при мне», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 52,5 млн. В текущем сезоне в 11 играх во всех турнирах он пропустил 19 мячей.

«МЮ» занимает 10-е место турнирной таблицы после восьми туров АПЛ.

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